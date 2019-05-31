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Bu yaz mutlaka spora başlamalısın

İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları “Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısın” sloganı ile Kayseri’de 5-18 yaş aralığında açılacak.

Bu yaz mutlaka spora başlamalısın

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve Engelliler İl Spor Merkezleri ile engelli bireylerin de spor yapmaları amacıyla 81 il merkezi ve ilçelerinde her yıl uygulanan il spor merkezleri bu yıl da tüm spor branşlarında açılacak. Yaz Spor Okullarına kayıtlar ise, İl Müdürlüğü İl Sporları Merkezi Servisi tarafından Tanıtım formu, 1 resim ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile yapılabilecek. “Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısınsloganı ile düzenlenecek ve yüzme hariç ücretsiz olacak İl Spor Merkezleri'nin 29 Haziran'da, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek tören ile açılışı yapılacak. İl Spor Merkezlerine kayıtlar başladı.
 

İHA

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