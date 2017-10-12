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Bucaspor Mehmet Bulut’a emanet

Kayserili futbol severlerin yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam Mehmet Bulut İzmir ekibi Bucaspor ile anlaştı.

Bucaspor Mehmet Bulut’a emanet

Kayseri’de geçmiş dönemlerde Kayserispor, Erciyesspor ve birçok takımı çalıştıran Mehmet Bulut İzmir’in yolunu tuttu. Tecrübeli teknik Direktör Bulut, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor, ile anlaştı.
Bucaspor yönetiminin anlaşmaya vardığı ve imza attırdığı 59 yaşındaki Mehmet Bulut, takımdaki birçok oyuncuyu tanıdığını ve takımın öz güvenini kazandıktan sonra tırmanışa geçeceğini söyledi.
UEFA Pro Lisanslı Bulut, takımı genellikle 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürüyor. Geçtiğimiz sezon Mehmet Bulut’un çalıştırdığı Kahramanmaraşspor, 34 maçta 40 puan toplayarak ligi 14. sırada tamamlamıştı.
Erciyesspor’a UEFA kupasında tur atlatmıştı
Kayseri Erciyesspor’un UEFA Kupası’na katıldığı 2006-2007 futbol sezonunda takımın başında bulunan tecrübeli teknik adam Mehmet Bulut, 2. ön eleme turunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i  1-1 ve 3-1’lik sonuçlarla saf dışı bırakarak Avrupa basınında  büyük yankı uyandırmıştı.
Haber: M. Furkan ŞAHİN

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