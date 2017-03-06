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Buğdaylıspor-Demirspor: 1-1

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde kalma yarışı veren ve 23. haftaya aynı puan ile giren Buğdaylıspor ile Demirspor'un karşılaşması 1-1 sona erdi. Bu iki takımın son 3 haftada alacağı skorlar küme düşecek takımın belirlenmesinde etkili olacak.

Buğdaylıspor-Demirspor: 1-1
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Volkan Oğuz xx, Dursun Asutay xx, Burak Akcan xx
Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül
Buğdaylıspor: Mehmet Akagündüz xxx, Furkan Aydın xx, Sefer Kaya xx, İsmail Aslankoç xxx, Beratcan Yörenç xxx, İbrahim Çalış xxx, Necati Gezer xx, Ahmet Sarpkaya xx, Osman Karapınar xxx, Efe Ufukcan Kırçıl x (Dk. 68 Alper Dönmez x), Remzi Yılmaz x (Dk. 90 Mustafa Yılmaz x)
Demirspor: Enes Atacan xxx, Muhammed Hökelekli xx, Eren Demir x (Dk. 75 Emre Bayrak x), Ethem Fayat xx, Adem Baygör x (Dk. 65 Deniz x), Ömer Şahin xx, Ebubekir Sain xxx, Musa Örüş xxx, Onur Karslı xx, Nufil Ünal xxx, Serhat Dikkanlı x (dk. 65 Engin Sarıçiçek x)
Goller: Osman Karapınar Dk. 14 (Buğdaylıspor), Nufil Ünal Dk. 70 (Pen.) (Demirspor)
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