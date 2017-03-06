Buğdaylıspor-Demirspor: 1-1

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde kalma yarışı veren ve 23. haftaya aynı puan ile giren Buğdaylıspor ile Demirspor'un karşılaşması 1-1 sona erdi. Bu iki takımın son 3 haftada alacağı skorlar küme düşecek takımın belirlenmesinde etkili olacak.

06 Mart 2017 Pazartesi 11:48