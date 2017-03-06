Buğdaylıspor-Demirspor: 1-1

Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Volkan Oğuz xx, Dursun Asutay xx, Burak Akcan xx
Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül
Buğdaylıspor: Mehmet Akagündüz xxx, Furkan Aydın xx, Sefer Kaya xx, İsmail Aslankoç xxx, Beratcan Yörenç xxx, İbrahim Çalış xxx, Necati Gezer xx, Ahmet Sarpkaya xx, Osman Karapınar xxx, Efe Ufukcan Kırçıl x (Dk. 68 Alper Dönmez x), Remzi Yılmaz x (Dk. 90 Mustafa Yılmaz x)
Demirspor: Enes Atacan xxx, Muhammed Hökelekli xx, Eren Demir x (Dk. 75 Emre Bayrak x), Ethem Fayat xx, Adem Baygör x (Dk. 65 Deniz x), Ömer Şahin xx, Ebubekir Sain xxx, Musa Örüş xxx, Onur Karslı xx, Nufil Ünal xxx, Serhat Dikkanlı x (dk. 65 Engin Sarıçiçek x)
Goller: Osman Karapınar Dk. 14 (Buğdaylıspor), Nufil Ünal Dk. 70 (Pen.) (Demirspor)
Hakemler: Volkan Oğuz xx, Dursun Asutay xx, Burak Akcan xx
Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül
Buğdaylıspor: Mehmet Akagündüz xxx, Furkan Aydın xx, Sefer Kaya xx, İsmail Aslankoç xxx, Beratcan Yörenç xxx, İbrahim Çalış xxx, Necati Gezer xx, Ahmet Sarpkaya xx, Osman Karapınar xxx, Efe Ufukcan Kırçıl x (Dk. 68 Alper Dönmez x), Remzi Yılmaz x (Dk. 90 Mustafa Yılmaz x)
Demirspor: Enes Atacan xxx, Muhammed Hökelekli xx, Eren Demir x (Dk. 75 Emre Bayrak x), Ethem Fayat xx, Adem Baygör x (Dk. 65 Deniz x), Ömer Şahin xx, Ebubekir Sain xxx, Musa Örüş xxx, Onur Karslı xx, Nufil Ünal xxx, Serhat Dikkanlı x (dk. 65 Engin Sarıçiçek x)
Goller: Osman Karapınar Dk. 14 (Buğdaylıspor), Nufil Ünal Dk. 70 (Pen.) (Demirspor)