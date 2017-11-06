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Buğdaylıspor-Develispor: 1-0

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nhda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Develispor'u ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup eden Buğdaylıspor puanını 10'a çıkartarak zirve yarışına devam etti.

Buğdaylıspor-Develispor: 1-0
Stat: Serkent
Hakemler: Rıza Öztürk xxx, Furkan Ulu xxx, Turan Çelik xxx
Saha Komiseri: Vedat Öksüz
Buğdaylıspor: İsmail Atalay xxx, İbrahim Çalış xxx, Mahmut Alan xx, Osman Karapınar xxx, Bekir Böke xxx, Hamdican Yıldırım xx, Eser Şengül xxx (Dk. 88 Ali Rıza Demirayak x), Enes Malik Mazlum xx, Ali Yerlitaş xx (Dk. 60 Şaban Büyükçekiç xx), Muammer Yılmaz xxx, Ali Rıza Sancak xx
Develispor: Onur Karaaslan xx, Ali Törk xxx, Burak İndap xx, İbrahim Arıbulan x (Dk. 61 Seyit Sevinti x) Guddusi Dost xx, Mustafa Zafer Aytekin xxx, Paşa Demirkaya xx, Ali Pusatlıoğlu xx, Bekir Acır xxx, Muhammed Ünal xxx, Mustafa Palamut xx
Gol: Şaban Büküşçekiç Dk. 67 (Buğdaylıpor)
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