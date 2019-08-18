Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bulut: “Zor bir deplasmandan 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz”

Kayserispor maçının ardından konulan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Zor bir deplasmandan 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Alanyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı İM Kayserispor’u 1-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün zor bir deplasmandan 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz. 3 sezon sonra Alanyaspor sezona 3 puan alarak başladı. Zor bir maç olacağını biliyordum. Kayserispor iyi bir ekip kurmuş. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık. İlk yarıda şanslarımızı değerlendirseydik gol bulup gidişatı lehimize çevirebilirdik. Kayserispor’un attığı gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. VAR sistemi devreye girdi. Önümüzdeki haftalarda bize de olabilir. Güzel ve heyecanlı bir maç olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar iyi bir maç seyretti. Galibiyetle başlamak istiyorduk, onu başardık” ifadelerini kullandı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporAlanyasporErol Bulut
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.