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Burak Yılmaz'ın aracı takla attı

Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kullandığı lüks spor aracının Sarıyer'de takla attığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan golcü oyuncunun menajeri, kazayı doğrularken Burak'ın durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Burak Yılmaz'ın aracı takla attı

İstanbul Sarıyer'de bugün sabah saatlerinde lüks bir spor aracın takla attığı haberi gelirken, otomobili kullanan kişinin Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz olduğu iddia edildi.
Olay sonrası bazı görgü tanıklarının aktardığına göre kaza sonrası milli futbolcuyu başka bir araç alıp götürdü. Bu araçta ise Olcan Adın ve Selçuk İnan'ın olduğu ifade edildi.
Burak Yılmaz olaydan yaklaşık 3 saat önce Instagram hikayesinden Olcan Adın ve Selçuk İnan'la fotoğraf paylaşmıştı.
Menajeri kazayı doğruladı


Burak Yılmaz'ın menajeri Ogan Tarhan kazayı doğruladı. Fanatik'e konuşan Tarhan, "Allah'a şükür Burak'ın durumu şu anda gayet iyi, bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor açıklama yayınladı
Bordo-mavili kulüpten de konuya ilişkin bir açıklama geldi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbolcumuz Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen bir günlük izin nedeniyle İstanbul’da kalmış, dün gece aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası yaşamıştır. Sağlık durumu gayet iyi olan oyuncumuz Burak Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz.
(yenişafak)

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