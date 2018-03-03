Bursaspor: 1 - Kayserispor: 0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Kembo’nun sağ kanattan ortaladığı topta Yusuf’un penaltı noktası üzerinden vurduğu kafa vuruşu yandan auta çıktı.

31. dakikada Kembo’nun ceza sahası dışından çektiği şutu Lung kurtardı.

33. dakikada Aziz’in sol kanattan ortaladığı topu Stancu uygun durumdaki Kembo’ya indirdi. Bu futbolcunun altı pas üzerinden vuruşunu Lung son anda çeldi.

37. dakikada Batalla’nın ceza sahası dışından çektiği şut Lung’da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Barış’ın sağ kanattan ortaladığı topta ceza sahası içerisinde Yusuf’un vuruşu üstten auta çıktı.

76. dakikada Batalla’nın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Stancu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

86. dakikada Varela’nın sol kanattan içeriye girip çektiği şut üstten auta gitti.

90. dakikada Batalla'nın kullandığı serbest vuruşu Lung son anda kornere tokatladı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çiçek xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx, Ertuğrul Ersoy xx, Titi xxx, Aziz Behich xxx, Abdullahi Shehu xxx, John Bostock xx (Moussa Sow dk. 68 xx), Jires Kembo xxx (Mikel Agu dk. 89 ?), Pablo Batalla xxx, Yusuf Erdoğan xx (Georghe Grozav dk. 76 xx), Bogdan Stancu xxx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ricardo Faty, Sinan Bakış, Furkan Soyalp, Dezon Delarge, Onur Atasayar, Josua John, Mikel Agu

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Kayserispor: Silviu Lung xx, Tiago Lopes xx, Kana Bıyık xx, Cristian Sapunaru xx, Erkan Kaş x, Stephane Badji xx, Gonzalo Espinoza x (Artem Kravets dk. 78 xx), Deniz Türüç xx, Fernando Boldrin x (William De Amorin dk. 56 x), Ryan Mendes xx (Silvestre Varela dk. 74 xx), Umut Bulut xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Levent Gülen, Güray Vural, İsmet Yazgan, Erdal Öztürk, Oleksandr Kucher, Atila Turan

Gol: Bogdan Stancu (dk. 76) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Umut Bulut, Gonzalo Espinoza, Erkan