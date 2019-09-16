Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde 'Kayserispor' zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde Perşembe akşamı yapılacak lansman toplantısı öncesinde “Kayserispor” zirvesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen zirveye AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Vali Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin ve Kapalı Kale Taraftarlar Grubu Başkanı Ahmet Dirgenali katıldı.

Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde 'Kayserispor' zirvesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, şehrin en önemli marka değeri Kayserispor’un her zaman yanında olduklarını ve Kayserispor ile ilgili her konuya hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin önderliğinde bugün yaptıkları toplantının da bunun en önemli göstergelerinden birisi olduğunu kaydetti.



Toplantıya katılan Özhaseki başta olmak üzere Vali Günaydın ile ilçe belediye başkanları ve diğer katılımcılara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Perşembe akşamı gerçekleştirilecek Kayserispor Lansman Toplantısı’nın önemine işaret ederek, ulusal ve uluslararası yayınların yapılacağı gecede herkesi Kayserispor’a az çok demeden destek olmaya davet etti.

Toplantıda, 19 Eylül Perşembe akşamı Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacak lansman toplantısına ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunuldu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇMehmet ÖzhasekiKayserisporMustafa PalancıoğluAhmet çolakbayrakdarMUSTAFA YALÇINEROL BEDİRAlparslan Baki ErtekinKapalı Kale
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.