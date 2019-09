Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde 'Kayserispor' zirvesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, şehrin en önemli marka değeri Kayserispor’un her zaman yanında olduklarını ve Kayserispor ile ilgili her konuya hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin önderliğinde bugün yaptıkları toplantının da bunun en önemli göstergelerinden birisi olduğunu kaydetti.







Toplantıya katılan Özhaseki başta olmak üzere Vali Günaydın ile ilçe belediye başkanları ve diğer katılımcılara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Perşembe akşamı gerçekleştirilecek Kayserispor Lansman Toplantısı’nın önemine işaret ederek, ulusal ve uluslararası yayınların yapılacağı gecede herkesi Kayserispor’a az çok demeden destek olmaya davet etti.



Toplantıda, 19 Eylül Perşembe akşamı Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacak lansman toplantısına ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunuldu.