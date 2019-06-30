Büyükkılıç: "Kayserispor’a destek vermeye devam edeceğiz"

Kayserispor Kongresi’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bürokratlar, oda başkanları, Kayserispor yöneticileri ve taraftarlar katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kongredeki konuşmasına “Biriz, beraberiz ve hep beraber Kayserispor’uz anlayışı ile bir aradayız” diyerek başladı. Kayserispor’un önemli bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayserispor bizim olmazsa olmazımız. Kayserispor’a sahip çıkmak ve bu konuda gayret göstermek hepimizin asli görevi. Bu doğrultuda Kayseri’miz ve Kayserispor’umuz adına Kayserispor yönetimine gerekli desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum. Yapılanları kamuoyu ile paylaşmıyoruz; ama biz az konuşur çok iş yaparız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bundan sonra da Kayserispor’u en iyi noktalara taşıma yönünde gerekli desteği vereceğimizi belirtiyor, bu birliğin ve dayanışmanın sağlanmasına katkı sağlayan herkese ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Kongreye tek listeyle giren Erol Bedir yeniden Kayserispor Başkanlığına seçildi. Kongre sonrası katılımcılar Kayserispor atkılarıyla birlik beraberlik fotoğrafı çektirdiler.



