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Büyükşehir şampiyonlar yetiştiriyor

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin yetiştirdiği sporcular dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar kazanmaya devam ediyor. Spor A.Ş.’nin okçuluk kulübü sporcularından Büşra Nur Gürlek, Avrupa Şampiyonası’ndan gümüş madalya ile döndü. Başarılı sporcuyu Erkilet Havaalanı’nda Spor A.Ş. yöneticileri ve takım arkadaşları karşıladı. 

Büyükşehir şampiyonlar yetiştiriyor

Yunanistan'ın Patras şehrinde yapılan Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası'nda, Makaralı Yay Genç Bayanlar kategorisinde yarışan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Milli Takım sporcumuz Büşra Nur Gürlek Avrupa 2.'si oldu. Büşra Nur Gürlek ayrıca Begüm Topkarcı ve Buse Başak Haney’den oluşan Makaralı Yay Genç Bayan Takımımız ile finalde İngiltere’ye 219-218 kaybederek gümüş madalyada kaldı. 

Şehrimizi ve Büyükşehir Belediyesi’ni Avrupa’da başarıyla temsil eden Büşra Nur Gürlek, Erkilet Havaalanı’nda Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve takım arkadaşları tarafından Türk Bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. 
Genel Müdür Somtaş, Büşra’nın ilk milli takım deneyiminde gümüş madalya kazanmasının önemine vurgu yaptı. Somtaş, Kayseri’yi, Büyükşehir Belediyesi’ni ve Spor A.Ş.’yi gururlandıran Büşra Nur Gürlek’i başarısından dolayı tebrik etti. 
Büşra Nur Gürlek de Spor A.Ş.’nin destekleriyle bu başarılara ulaştığını dile getirdi. Böyle bir karşılama beklemediğini de ifade eden Başarılı Sporcu, kendisini gururlandıran Spor A.Ş.’ye teşekkür etti. 

İHA

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