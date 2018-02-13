Büyükşehirden spora büyük destek

Büyükşehir Belediyesi’nin spor ve sporcuya desteği sürüyor. Daha önce Amatörspor kulüplerine yılda bir kez malzeme desteği sağlayan bu yıl ise uygulamayı ikiye çıkaran belediye, engelli sporculara da nakdi yardım yapacak.

13 Şubat 2018 Salı 17:56