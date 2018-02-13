Büyükşehirden spora büyük destek

Büyükşehir Belediye meclis toplantısında kentimizi Kadın Basketbol Süper Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde temsil eden AGÜ Spor Bayan Basketbol Takımı’na 1 milyon ödül verilmesi kararlaştırıldı.
Meclis üyeleri tarafından ayrıca Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneği’ne, engelli spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 60 bin TL nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı.
Meclis toplantısında amatör spora yaptıkları desteklerden bahseden Başkan Çelik, Türkiye’de hiçbir belediyenin yapmadığı kadar çok amatör spora destek verdiklerini belirtti ve Argıncık Spor Tesisleri ile amatör spora yılda iki kez yapılan malzeme yardımını örnek gösterdi.
Haber-Foto: Ramazan Karakuş