Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Campanharo: “Ligde kalacağız, biz buna inandık”

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, “Kayserispor ligle kalacak. Biz buna hep birlikte inandık” dedi.

Campanharo: “Ligde kalacağız, biz buna inandık”
Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da Gustavo Campanharo hırsı ve çalışkanlığı ile dikkat çeken isimlerden. Devre arasında takıma katılmasına rağmen kısa sürede uyum sorununu aşan ve takımın önemli isimlerinden birisi haline gelen başarılı futbolcu, Kayserispor’u hedefe taşıyacaklarını söyledi. Kayserispor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gustavo Campanharo, “Maçların yeniden başlayacağı güne kadar çok çalışıp son 8 haftayı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Ligin ikinci yarısında oynadığımız oyunu kalan 8 haftada yakalarsak hedefimize ulaşırız. Çok çalışarak bunu başarabiliriz. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz. Kayserispor ligde kalacak" diye konuştu.
Gustavo Campanharo’nun Sarı-Kırmızılı takımla Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo KayserisporGustavo CampanharoKayseriHaberKayseri Gündem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.