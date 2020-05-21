Campanharo: “Ligde kalacağız, biz buna inandık” Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, “Kayserispor ligle kalacak. Biz buna hep birlikte inandık” dedi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 13:03