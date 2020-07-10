Çaykur Rizespor: 3 - Kayserispor: 2

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ taraftan Orhan’ın pasında topla buluşan Samudio’nun vuruşunda seken top filelerle buluştu. 1-0
32. dakikada ceza sahasının dışından Orhan’ın Hes Kablo Kayserispor’da Mensah’a yaptığı faul nedeniyle serbest vuruş kullanan Angelo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
44. dakikada Hes Kablo Kayserispor’da ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Mensah’ın çektiği şut Çaykur Rizespor defansı tarafından engellendi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mehmet Cem Satman xxx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan xx, Talbi x, Ivanildo xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Vetrih xx, Samudio xxx, Sasse xx, Boldrin xx, Skoda xx
Yedekler: Zafer, Boğaçhan, Atakan, Garmash, Diomande, Burak, Alberk, Oğuz Kaan, Boryachuk, Muhammet
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Hes Kablo Kayserispor: Lung xx, Sapunaru x, Angelo xxx, Djedje xx, Yasir xx, Hasan Hüseyin xx, Kvrzic xx, Mesanovic xx, Mensah xx, Campanharo xx, Kravets xx
Yedekler: İsmail, Emre, Costa Lopes, Ömer, Emre, Aksel, Mert, Ben Rienstra, Enveri Situm
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Samudio (dk. 11) (Çaykur Rizespor), Angelo (dk. 32) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı Kartlar: Orhan, Vetrih (Çaykur Rizespor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Brice Dja Djedje sol kanattan ortaladı ama top Çaykur Rizespor savunması tarafından uzaklaştırıldı.
85. dakikada hakem Ali Palabıyık’ın İsmael Diomande’in ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale ettiği kararı üzerine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Artem Kravets meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
90+2. dakikada Boldrin’in vuruşunda topa dokunan Garmash takımına beraberlik getiren golü attı. 2-2
90+3. dakikada Boldrin’in pasında topla buluşan İvanildo Fernandes yaptığı vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 3-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mehmet Cem Satman xxx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan x (Atakan dk. 89 ?), Talbi xx, Ivanildo xxx, Melnjak xx (Alberk dk. 89 ?), Abdullah xx (Garmash dk. 70 xx), Vetrih xx (Boryachuk dk. 79 x), Samudio xxx, Sasse xx (Diomande dk. 46 xx), Boldrin xxx, Skoda xx
Yedekler: Zafer, Boğaçhan, Diomande, Burak, Oğuz Kaan, Muhammet
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Hes Kablo Kayserispor: Lung x, Sapunaru x, Angelo x, Djedje x, Yasir xx (Costa Lopes dk. 68 xx), Hasan Hüseyin x (Rienstra dk. 83 ?), Kvrzic x, Mesanovic xx (Mario Situm dk.71 xx), Mensah x, Campanharo x, Kravets xx
Yedekler: İsmail, Emre, Ömer, Emre, Aksel, Mert, Ben
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Samudio (dk. 11), Garmash (dk. 90+2), Ivanildo (dk. 90 +3) (Çaykur Rizespor), Angelo (dk. 32) Artem Kravets (dk. 85 pen.) (Hes Kablo Kayserispor)
Kırmızı Kart: Campanharo (dk. 75) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı Kartlar: Orhan, Vetrih, Boldrin (Çaykur Rizespor), Hasan Hüseyin (Hes Kablo Kayserispor)
11. dakikada sağ taraftan Orhan’ın pasında topla buluşan Samudio’nun vuruşunda seken top filelerle buluştu. 1-0
32. dakikada ceza sahasının dışından Orhan’ın Hes Kablo Kayserispor’da Mensah’a yaptığı faul nedeniyle serbest vuruş kullanan Angelo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
44. dakikada Hes Kablo Kayserispor’da ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Mensah’ın çektiği şut Çaykur Rizespor defansı tarafından engellendi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mehmet Cem Satman xxx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan xx, Talbi x, Ivanildo xx, Melnjak xx, Abdullah xx, Vetrih xx, Samudio xxx, Sasse xx, Boldrin xx, Skoda xx
Yedekler: Zafer, Boğaçhan, Atakan, Garmash, Diomande, Burak, Alberk, Oğuz Kaan, Boryachuk, Muhammet
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Hes Kablo Kayserispor: Lung xx, Sapunaru x, Angelo xxx, Djedje xx, Yasir xx, Hasan Hüseyin xx, Kvrzic xx, Mesanovic xx, Mensah xx, Campanharo xx, Kravets xx
Yedekler: İsmail, Emre, Costa Lopes, Ömer, Emre, Aksel, Mert, Ben Rienstra, Enveri Situm
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Samudio (dk. 11) (Çaykur Rizespor), Angelo (dk. 32) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı Kartlar: Orhan, Vetrih (Çaykur Rizespor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Brice Dja Djedje sol kanattan ortaladı ama top Çaykur Rizespor savunması tarafından uzaklaştırıldı.
85. dakikada hakem Ali Palabıyık’ın İsmael Diomande’in ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale ettiği kararı üzerine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Artem Kravets meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
90+2. dakikada Boldrin’in vuruşunda topa dokunan Garmash takımına beraberlik getiren golü attı. 2-2
90+3. dakikada Boldrin’in pasında topla buluşan İvanildo Fernandes yaptığı vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 3-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mehmet Cem Satman xxx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan x (Atakan dk. 89 ?), Talbi xx, Ivanildo xxx, Melnjak xx (Alberk dk. 89 ?), Abdullah xx (Garmash dk. 70 xx), Vetrih xx (Boryachuk dk. 79 x), Samudio xxx, Sasse xx (Diomande dk. 46 xx), Boldrin xxx, Skoda xx
Yedekler: Zafer, Boğaçhan, Diomande, Burak, Oğuz Kaan, Muhammet
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Hes Kablo Kayserispor: Lung x, Sapunaru x, Angelo x, Djedje x, Yasir xx (Costa Lopes dk. 68 xx), Hasan Hüseyin x (Rienstra dk. 83 ?), Kvrzic x, Mesanovic xx (Mario Situm dk.71 xx), Mensah x, Campanharo x, Kravets xx
Yedekler: İsmail, Emre, Ömer, Emre, Aksel, Mert, Ben
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Samudio (dk. 11), Garmash (dk. 90+2), Ivanildo (dk. 90 +3) (Çaykur Rizespor), Angelo (dk. 32) Artem Kravets (dk. 85 pen.) (Hes Kablo Kayserispor)
Kırmızı Kart: Campanharo (dk. 75) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı Kartlar: Orhan, Vetrih, Boldrin (Çaykur Rizespor), Hasan Hüseyin (Hes Kablo Kayserispor)
İHA