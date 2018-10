"Çaykur Rizespor maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz"

Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan ve üst üste 3. yenilgisini alan Kayserispor, cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan oyuncular ısınma hareketlerinin ardından koşu ve top çalışması ile maçın hazırlıklarını sürdürdü. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş maçından beklentilerinin farklı olduğunu ancak sahadan istemedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını belirtti.



"Beşiktaş maçından beklentimiz daha farklıydı"

Her kesimin takıma destek vermesi gerektiğini, hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında taraftarların da desteğiyle iyi bir sonuç alarak tekrar çıkışa geçen bir takım olacaklarını ifade eden Sağlam, "Beşiktaş maçından beklentimiz daha farklıydı. Aslında maça da kötü başlamadık, gole kadar da oyun dengede gitti. Hatta pozisyon açısından bile denge vardı. Maalesef yine şanssız bir gol yedik, rakibin vurduktan sonra top ayağına çarpıp girmesi. Bunu mazeret olarak söylemiyorum ama ikinci yarı oyunu dengelediğimiz dönemde hakemin vermiş olduğu tartışmalı bir kararla istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. İçinde bulunduğumuz bu olumsuz durumu ortadan kaldıracak oyuncu kalitemiz de yeteneğimiz de karakterimiz de yüreğimiz de var. Allah’ın izniyle inşallah taraftarımızın da desteğiyle cumartesi günü Rizespor karşılaşmasından iyi bir sonuçla ayrılıp, milli takım arasını da iyi değerlendirip tekrar çıkışa geçen, herkesin beğendiği bir Kayserispor olacağız. Bu konuda tabi ‘Kayserisporluyum’ diyen herkese çok büyük görevler düşüyor. Bizim tabi daha fazla çalışmamız, sorumluluk almamız, fedakarlık yapmamız lazım. Bunu tabi sadece kapının içerisindeki insanlar değil dışarıda da ‘Ben Kayserisporluyum’ diyen herkesin bu tür niyet ve davranışlar içerisinde olması gerekiyor. O yüzden cumartesi günü taraftarlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Gelsinler, bizi desteklesinler, bizi yukarı çıkaracak atmosfer oluştursunlar, rakipleri de hakemleri de bu atmosfer içerisinde etkilesinler. İnşallah onların da yüzünü kara çıkarmayacağız, güzel bir sonuç alacağız" dedi.



"VAR ekranı başındaki hakemler ne iş yapıyor"

Var sistemine destek verdiğini ancak kararların dürüst alınmadığını kaydeden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Lens'in Rotman'a yaptığı harekete iki defa kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini söyledi. "VAR sistemini bu kadar kolay değersiz hale getirmesinler" diyerek tepkisini belirten Sağlam, "VAR sistemine destek veren birisi olarak maalesef ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi vicdan sorunudur. Her yapılan işte vicdanı olan insanlara da rastlıyoruz ama vicdanına söz geçiremeyen insanlarla da karşılaşıyoruz. Güzel bir söz var; ‘Çıkar konuşunca vicdan susarmış’ diye, öyle olmasın. İnsanlar vicdanlarını harekete geçirsinler. Alınan kararlarda toplumun ne kadar etkilendiğini de biraz düşünsünler, ona göre de doğru ve dürüst kararlar versinler. Umut’un pozisyonu ceza sahası üzerinde çok net bir şekilde gol pozisyonu olabilecek bir yerde o kararı vermemek, kartı çıkarmamak, golden önce çok temiz bir elde taktir hakkını kullanmamak hele hele Lens’in Rotman’a yaptığı pozisyon. Hadi hakem göremedi diyelim, VAR ekranının başındaki hakemler ne iş yapıyorlardı? Kırmızı kartı verdirememelerinin arkasında ne vardı? Orada maalesef vicdan devreye giriyor. İnsanlar bunu unutmasınlar, burada herkes emek veriyor. Tabi hakemler hata yapacak, iyi niyetli hatalara hoşgörüyle yaklaşmış insanlarız. Ama bu VAR sistemi konuldu madem, orada ‘Hakem görmediği yerde sen uyar’ diyor. 3 yaşındaki çocuk bile kırmızı kart olduğunu anlayabiliyorsa hatta ve hatta iki tane kırmızı kart gösterilebilecek pozisyonu nasıl atlıyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Lütfen dikkatli olsunlar, VAR sistemini de bu kadar kolay değersiz hale getirmesinler, harcamasınlar" ifadelerini kullandı.



Atilla ile yaşanan tartışma

Maçın ardından soyunma odasında futbolcu Atilla ile tartışma yaşadığı iddialarına da cevap veren Sağlam, "Bir olay olmuştur, yaklaşık 13-14 yıldır antrenörlük yapıyorum bu türlü tartışmalar soyunma odasında her maçta olur. Benim başıma da 15-20 defa gelmiştir. Ama bu olayı böyle yalanlarla bezeyip, istedikleri hale getirip, kamuoyuna sansasyonel bir halde sunmak da vicdansız adamların işidir. Burada bir oyuncu var, geleceği, ailesi var, bir hoca, bir takım var. Bunların hiçbirini hesaba katmadan başından sonuna kadar yalanlarla süsleyip kamuoyuna servis etmekten ne anlıyorlar" diye konuştu.



Sakatların durumu

Sakatlıklar hakkında da bilgiler veren Sağlam, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Kana’da problem var, maçta oyundan çıktı. Bugün de tedavisine devam edilecek, yarın aramızda olmasını bekliyoruz. Varela da aynı şekilde. Yoğun döneme girdiğimiz zaman bu türlü sakatlıklar çıkabiliyor ama onu da yarın antrenmana almayı düşünüyoruz. Onun dışında Sakıb, Oğuzhan, Hasan Ali, Deniz’in sakatlıkları tamamen şanssızlık eseri başımıza gelen sakatlıklar. Bizim için cumartesi günü önemli. İnşallah cumartesi gününü iyi geçtikten sonra milli takım arası, sakat oyuncuların da aramıza katılmasıyla alakalı bize zaman kazandıracaktır. İnşallah biz cumartesi gününü geçip, moralimizi, motivasyonumuzu yeniden yukarı çıkarıp bütün bu sorunlardan birer birer kurtulacağız hayırlısıyla."