Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çeyrek final programı belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı açıklandı. Kayserispor, Teleset Mobilya Akhisarspor ile ilk maçını 31 ocakta deplasmanda oynayacak.

Çeyrek final programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
 
İlk maçlar
30 Ocak Salı:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
31 Ocak Çarşamba:
18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
20.30 Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)
1 Şubat Perşembe:
 
20.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
İkinci maçlar
6 Şubat Salı:
20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)
7 Şubat Çarşamba:
18.30 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor (Ülker)
8 Şubat Perşembe:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
AA

türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.