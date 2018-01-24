Çeyrek final programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
İlk maçlar
30 Ocak Salı:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
31 Ocak Çarşamba:
18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
20.30 Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)
1 Şubat Perşembe:
20.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
İkinci maçlar
6 Şubat Salı:
20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)
7 Şubat Çarşamba:
18.30 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor (Ülker)
8 Şubat Perşembe:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
AA
İlk maçlar
30 Ocak Salı:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
31 Ocak Çarşamba:
18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
20.30 Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)
1 Şubat Perşembe:
20.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
İkinci maçlar
6 Şubat Salı:
20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)
7 Şubat Çarşamba:
18.30 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor (Ülker)
8 Şubat Perşembe:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
AA
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