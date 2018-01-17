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Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 – 2018 sezonu Okullar Arası Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı.

Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı
Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonunda yapılan müsabakalara 60 okuldan toplamda 194 sporcu katıldı.
Minikler, Yıldızlar ve Gençler Bay – Bayan (A-B)  kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular İl Birinciliği için mücadele etti.
Büyük heyecanın yaşandığı müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.
Haber: Ufuk Çamdal
 
 
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