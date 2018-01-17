Cimnastik İl Birinciliği tamamlandı

Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonunda yapılan müsabakalara 60 okuldan toplamda 194 sporcu katıldı.

Minikler, Yıldızlar ve Gençler Bay – Bayan (A-B) kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular İl Birinciliği için mücadele etti.

Büyük heyecanın yaşandığı müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

Haber: Ufuk Çamdal



