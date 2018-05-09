Çıta'yı yükseltebilecek ekipler oluşabilir

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "05.05.2018 Cumartesi günü yapılması gereken Kayserisporumuzun Seçimli Olağan Genel Kurulu, anılan günde çoğunluk sağlanamadığı için 12.05.2018 gününe ertelenmiştir. Cumartesi günü saat 11.00 'de Kadir Has spor salonunda, delege çoğunluğuna bakılmaksızın yapılacak olan genel kurulumuzu, oy kullanma yetkisi olan genel kurul delegelerimiz ve değerli hemşehrilerimize hatırlatıyorum" dedi.

Başkan Bedir açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Genel kurulumuzda "Seçim" maddesi de olması münasebetiyle kulübümüzün yönetimine talip olma isteğinde olan Başkan ve yönetici adayları içinde duyuru yapıyor, bu görevler için bugüne kadar herhangi bir aday çıkmamasına rağmen ;

1.5 milyon nüfuslu şehrimizde bu yükü omuzlayarak ,bahse konu onurlu vazifeyi layıkıyla yapıp, Kayserisporumuzla ilgili "Çıta"yı daha da yukarılara çıkarabilecek ekiplerin oluşabileceğine inanıyorum.

Göreve talip olabilecek Başkan ve yönetici adaylarının göreve gelmeleri halinde en büyük destekçilerinin de, başta şahsım olmak üzere halen görevde bulunan yönetim kurulumuz olacağını ifade ediyor, yapılacak kongremizin Kayserisporumuz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum."

İHA

