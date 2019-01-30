Çivili ayakkabı ile gelen başarı

Kayseri’de yaşayan 12 yaşındaki Aleyna Günbay, öğretmeninin tavsiyesi üzerine atletizme başladı. Okul Spor Yarışlarına katılan Günbay, burada normal spor ayakkabısı ile koştu ve yarışmada 3’üncü oldu. Bu sırada, yarışmayı izleyen Atletizm Antrenörü Cemal Koşmaz, genç sporcunun çivili ayakkabı ile daha başarılı olacağını düşünerek Aleyna ile tanıştı. Aleyna’ya çivili ayakkabı alarak hediye eden Koşmaz, aynı zamanda Aleyna’yı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’na hazırladı. Şampiyonaya katılan Aleyna Günbay, 60 metrede Türkiye 1’incisi olarak altın madalya kazandı.







Aleyna ile tanışma hikayesini anlatan Atletizm Antrenörü Cemal Koşmaz, “Aleyna ile okul sporları yarışlarında tanıştık. O yarışta 3’üncü olmuştu. Yarışma depar olduğu için Aleyna normal spor ayakkabısı ile koşmuştu. Yarışın arasında bir çift ayakkabı ayarladık. O yarışta birinci olmuştu. Ardından Türkiye’nin en hızlı yarışmasına 2 ay sonra katıldık ama istediğimiz performans daha yoktu. Aleyna’ya takozla çıkmayı öğretememiştik. Orada 3’üncü olarak yarışı bitirdi. Yaz boyunca çalıştık. 21-22 Ocak’ta düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında 60 metrede Türkiye şampiyonu oldu. Yine 200 metrede kendi yaş gruplarında dereceye girdi. 3-4 sene içerisinde Aleyna’nın milli takıma girerek olimpik sporcu olmasını istiyoruz. Bu hedefler doğrultusunda çalışacağız. Önümüzde daha uzun bir zamanımız var” ifadelerini kullandı.







12 yaşındaki Aleyna Günbay da, “Spora okuldaki öğretmenimin vesilesiyle başladım ve burada yarışlara geldim. Yarış da 3’üncü olmuştum. 3’üncü olduğum yarışma iptal olunca Cemal hocam bana çivili ayakkabı verdi. Çivili ayakkabıyı giyince aynı yarışmada 1’inci oldum. En son katıldığım yarışmada çok heyecanlandım. Ailem de beni izliyordu. İlerde milli sporcu olup, yarışmalarda bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Yaşıtlarımın da çok çalışmalarını ve gurur verici bir hedeflerinin olmalarını istiyorum” dedi.

