Çocuk oyunları şenliği tamamlandı

Develi Spor Salonunda coşkulu bir açılış seremonisiyle başlayan Geleneksel Çocuk Oyunları heyecanı 15 gün sonra sona erdi. 6 bin sporcunun katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler mendil kapmaca, tombik, yağ satarım bal satarım gibi geleneklerimizde var olan oyunlar oynayarak hem geleneksel oyunlarımıza sahip çıktılar hem de eğlendiler.

Etkinliğin sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreniyle madalyaları takdim edildi.



Haber: Tunahan Kaya



