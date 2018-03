Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde her hafta birbirinden zor maçlara çıktıklarını ve her takımın tüm gücüyle lige asıldığını belirtti.

Kardemir Karabükspor'un Galatasaray karşısında aldığı farklı yenilginin takımı yanıltmaması gerektiğini oyuncularına söylediğini ifade eden Sumudica, "Çok zor bir hafta bizi bekliyor. Eğer Galatasaray'ın 7-0 rahat bir galibiyet aldığını oyuncularım düşünürse büyük hata yaparlar. Oyuncularımla bu konuyu konuştuk. Benim için önemli olan skor değil 3 puan almak. Çünkü 3 puan attığımız golden daha önemli." diye konuştu.

Bu hafta oynayacakları maçı kazanıp, ilk yarı bu haftalarda topladıkları puanlara yaklaşmaya çalışacaklarını dile getiren Sumudica, şunları kaydetti:

"İlk yarı ile ikinci yarıyı karşılaştırdığımızda ilk yarı bu haftalarda 14 puan toplamıştık. Şu an 8 puanımız var. Bu hafta Karabükspor'u yenersek 11 puana ulaşacağız ve aradaki fark 3 puana düşecek. Biz ligin sonuna kadar yukarıda kalma mücadelesine devam edeceğiz. 10 tane zor maç bizi bekliyor. Futbolcularımız da bunun bilincinde çalışmalarına devam ediyor."

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı.

