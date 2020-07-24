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Cüneyt Çakır ikinci kez Kayserispor - Trabzonspor maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ikinci kez Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır ikinci kez Kayserispor - Trabzonspor maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin son haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Trabzonspor maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı atadı. Çakır bugüne kadar iki takım arasında oynanan maçlarda 1 kez görev aldı. Cüneyt Çakır, 2009-2010 sezonunda Trabzon'da oynanan müsabakayı yönetti. Bu müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.
Cüneyt Çakır, bu sezon Kayserispor'un deplasmanda Göztepe'ye 4-0 yenildiği ve sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı. İstanbul Bölgesi hakemi, Trabzonspor'un en son Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe maçını yönetti. Bu mücadeleyi bordo-mavililer 3-1 kazandı. 43 yaşındaki hakem ayrıca bu sezon Kasımpaşa - Trabzonspor (1-1), Ankaragücü - Trabzonspor (0-3), Trabzonspor - Sivasspor (2-1) ve Galatasaray - Trabzonspor (1-3) maçlarında da görev aldı.
Kayseri Kadir Has Stadı'nda yarın saat 21.00'de oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin duran ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.
 
 

İHA

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