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Cüneyt Çakır Kayserili hakemler ile buluştu

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Kadir Has Stadı'nda oynanan Galatasaray-Kayserispor maçını yöneten Cüneyt Çakır, maç öncesi Kayserili hakemler ile bir araya geldi.

Cüneyt Çakır Kayserili hakemler ile buluştu
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer ile beraberindeki hakemler Cüneyt Çakır ile yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran'ı kaldıkları otelde ziyaret ettiler. Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurul ile başkanlığa seçilen Nuri Karahançer, Çakır ve yardımcılarına maç öncesinde başarılar diledi. Ziyarete Kayseri'nin genç hakemleri Levent Yeşilyurt, Şeymanur Çakmak, Yaşar Özçetin ve Fatih Yıldırım'da katılarak Cüneyt Çakır'ın tecrübelerinden yararlanma imkanı buldu.
İHA
 
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