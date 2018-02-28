Dart il birinciliği tamamlandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi Dart Salonunda yapılan müsabakaya katılım oldukça yüksekti.

Genç erkeklerde 14 takımdan 56 sporcu, genç kızlarda 12 takımdan 48 sporcu, yıldız erkeklerde 20 takımdan 80 sporcu, yıldız kızlarda 20 takımdan 80 sporcu olmak üzere toplamda 66 takımdan 264 sporcu katıldı.

Takımlar Türkiye Birinciliğinde yarışabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonunda yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorilerinde Zenger Güç Ortaokulu birinci, genç erkekler kategorisinde Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, genç kızlarda ise Kocasinan Ahmet Erdem Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi takımları il birincisi oldular.

Yapılan müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara ve takımlara, düzenlenen törenle madalya ve kupaları verildi.

Diğer sonuçlara ulaşmak isteyenler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün kayseri.gsb.gov.tr adresine giriş yapabilecekler.

Haber: Ufuk Çamdal



