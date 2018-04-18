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Dart şampiyonları belli oldu!

Hikmet Gençlik ve Spor Kulübü’nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğü, katılımcıların 4 farklı kategoride yarıştığı turnuvanın şampiyonları belli oldu.

Dart şampiyonları belli oldu!
Genç Erkekler, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorilerinde mücadele ederek dereceye giren takımlar madalyalarının sahibi oldu.
Bir buçuk ay sürecek olan  turnuvanın liselerarası Genç Erkekler kategorisinde Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) birinci, Somuncu Baba AİHL ikinci olurken Hasbekli Hafız Mümin Akan AİHL ise üçüncülüğü elde etti.
 Ortaokullar arası müsabakalarda Yıldız Erkekler kategorisinde ise Belsin Melikgazi Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu (İHO) birinci oldu. 50.Yıl Dedeman İHO ikinci ve Altınoluk İHO üçüncülük ile bu kategoride dereceye giren diğer okullar oldu.
Yıldız Kızlar kategorisinde Belsin Melikgazi Belediyesi İHO’nun birinciliği elde ettiği turnuvanın Genç Kızlar kategorisi şampiyonu ise Furkan Doğan AİHL oldu.

Kayseri Gündem
 
 
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