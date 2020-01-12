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David Simao ile anlaşmaya varıldı

Kayserispor, Yunanistan'ın AEK takımından David Simao ile anlaşmaya vardı.

David Simao ile anlaşmaya varıldı

Kayserispor, kanat oyuncusu Mario Situm ile gerçekleştirilen anlaşma sonrasında bu kez de Portekiz David Simao ile anlaşmaya varıldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın 'Mensah'ın alternatifi' dediği David Simao ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Merkez orta saha ve forvet arkası mevkilerinde forma giyen 30 yaşındaki oyuncu hafta başında Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.
 
David Simao kimdir
15 May 1990, Versailles (Fransa) doğumlu. Portekiz uyruklu olan 183 santimetre boyundaki David Simao, orta sahanın ortasında ve forvet arkası mevkilerde görev yapıyor. Daha önce Benfica, Maritimo, Boavista, CSKA Sofia ve Royal Antwerp formaları giyen, sezon başında da Belçika'nın Royal Antwerp takımından Yunanistan'ın AEK Atina takımına transfer olan Simao ligin ilk yarısında sadece 4 maçta 189 dakika görev yaptı.
 

İHA

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