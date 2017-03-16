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Deniz Türüç aslan mı olacak?

G.Saray yönetiminin, sözleşmesi 2018'de sona erecek olan Kayserispor'un yetenekli futbolcusu Deniz Türüç'ü transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Deniz Türüç aslan mı olacak?

Kayserispor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Deniz Türüç'ün talipleri artıyor. Bir süre önce Trabzonspor'un 24 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştığı iddia edilmişti. Son gelen bilgilere göre ise Deniz Türüç için Galatasaray’da devreye girdi.

5 GOL 9 ASİST
10 numara pozisyonunda oynayan yıldız futbolcu bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Özellikle duran toptan attığı goller ve uzaktan sert şutları ile dikkatleri çeken Deniz Türüç'ün Kayserispor'la sözleşmesi 2018 yılında sona erecek.
(ensonhaber.com)
 
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Deniz Türüç
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