Deniz Türüç Başarının Sırrını Açıkladı

Sarı-Kırmızılı takımın Konya deplasmanında kazanmasında önemli rol oynayan Deniz Türüç, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Atiker Konyaspor maçının 59.dakikasında attığı golle takımının 1-0 galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynayan Deniz Türüç, 90 dakika sahada kaldı. Adeta sahada ayak basmadık yer bırakmayan Deniz Türüç maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bugün bu seri devam ediyorsa, tüm takım ve ekibin emeğidir. Yine kazanmasını bildik. Attığım golle kazanmak benim için ayrıca bir motivasyon oldu. İnanarak, çalışarak hedeflediğimiz sıraya yükselişimiz devam ediyor. Bu galibiyet deplasmanda bizi yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen büyük Kayseri taraftarına armağanımız olsun” dedi.



