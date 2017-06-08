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Deniz Türüç Beşiktaş yolunda

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Kayserispor’un başarılı futbolcusu Deniz Türüç’ün transferini bitirmekte ısrarcı.

Deniz Türüç Beşiktaş yolunda

Beşiktaş’tan Kayserispor'un parlayan yıldızı Deniz Türüç için sürpriz bir takas önerisi geldi. Deniz Türüç için Kayserispor'a teklif götüren Beşiktaş Kulübü, sarı kırmızılılara Boyko + Veli Kavlak takasını önerdi.




Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 32 maçta 11 gol ve 11 asistle tamamlayan 24 yaşındaki yıldız için Kayserispor’un Beşiktaş’tan bir kaç gün süre istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman, son günlerde sıkça anılan transferde ısrarcı tutumunu sürdürerek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den Hollanda doğumlu milli oyuncuyu istediği kaydedildi.
Diğer yandan Teknik Direktör konusundaki sorunu çözüme kavuşturmak isteyen Kayserispor yönetiminin alternatif isimlerle görüşmeye devam ettiği öğrenildi.
(sporx.com)
 
 

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Deniz TürüçBeşiktaşKayserispor
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