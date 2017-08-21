Deniz Türüç bu sezon ilk penaltıyı kaçırdı

Bu sezona iyi başlayamayan Deniz, iki hafta geride kalırken gol ve asist kaydında bulunamadı. Bu da yetmezmiş gibi, bu sezon takımının kazandığı ilk penaltıda topun arkasına geçen gurberçi oyuncu, Göztepe kalecisi Beto'yu geçemedi. Tek teselli ise dönen topu Varela'nın filelere yollaması oldu. İki sezonda ilk kez penaltı kaçıran Deniz Türüç'ün bu şanssızlığı moralini bozdu. Zira, Göztepe maçında kazanılan ikinci penaltıda topun arkasına geçmeyen Deniz'in yerine atışı Güray Vural kullanmış, bu oyuncuda Beto'ya takılınca Kayserispor bu sezon kazandığı iki penaltı atışını da değerlendirememişti.



