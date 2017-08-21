Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deniz Türüç bu sezon ilk penaltıyı kaçırdı

Kayserispor'un başarılı ismi Deniz Türüç, geçtiğimiz sezon 11 gol, 11 asist ile oynarken her iki kulvarda da çift haneli rakamlara ulaşan nadir oyunculardan biri olmuştu. Üstelik genç oyuncu geçen sezon kullandığı 5 penaltının tamamını gole çevirme başarısı göstermişti.

Deniz Türüç bu sezon ilk penaltıyı kaçırdı

Bu sezona iyi başlayamayan Deniz, iki hafta geride kalırken gol ve asist kaydında bulunamadı. Bu da yetmezmiş gibi, bu sezon takımının kazandığı ilk penaltıda topun arkasına geçen gurberçi oyuncu, Göztepe kalecisi Beto'yu geçemedi. Tek teselli ise dönen topu Varela'nın filelere yollaması oldu. İki sezonda ilk kez penaltı kaçıran Deniz Türüç'ün bu şanssızlığı moralini bozdu. Zira, Göztepe maçında kazanılan ikinci penaltıda topun arkasına geçmeyen Deniz'in yerine atışı Güray Vural kullanmış, bu oyuncuda Beto'ya takılınca Kayserispor bu sezon kazandığı iki penaltı atışını da değerlendirememişti.

 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
GölKayserisporDeniz TüreçPenaltıSezonLiğMaç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.