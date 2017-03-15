Deniz Türüç Galatasaray'a transfer oluyor

Kayserispor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Deniz Türüç'ün talipleri artıyor.

CİMBOM DEVREYE GİRDİ

Bir süre önce Trabzonspor'un 24 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştığı iddia edilmişti. Son gelen bilgilere göre ise Deniz Türüç için Galatasaray da devreye girdi.

5 GOL 9 ASİST

10 numara pozisyonunda oynayan yıldız futbolcu bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2018'DE BİTİYOR

Özellikle duran toptan attığı goller ve uzaktan sert şutları ile dikkatleri çeken Deniz Türüç'ün Kayserispor'la sözleşmesi 2018 yılında sona erecek.



Kaynak:Kralspor