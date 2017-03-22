Deniz ve Serdar'a devler talip oldu

Süper Lig'de perdenin kapanmasına 9 hafta kala yeni sezonun transfer gündemi de ısınmaya başladı.

4 BÜYÜKLER TAKİPTE

Bu sezon gösterdiği performansla ligin en çok dikkat çeken isimleri arasında olan Kayserisporlu Deniz Türüç ve Gençlerbirliği formasını giyen Serdar Gürler için Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor şimdiden düğmeye bastı.

Üç kulüp de transfer için hem oyuncu hem de kulüp bazında görüşmelere start verdi. Şu anda sadece şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş ise gelişmeleri dışarıdan takip ediyor. Fakat siyah- beyazlı yönetiminde de özellikle Serdar Gürler için harekete geçebileceği belirtiliyor.

Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 24 maça çıkan 25 yaşındaki Serdar 10 gol, 4 gollük performans sergiledi.

DENİZ'İN BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Daha önce Trabzonspor formasını da giyen Serdar Gürler'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Transferin diğer gözde ismi olan Deniz Türüç ise Kayserispor formasıyla oynadığı 24 maçta 7 gol ve 9 asist üretmeyi başardı.

Kulübüyle sözleşmesi 2018 yılında bitecek olan gurbetçi futbolcu için Kayserispor'un 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği gelen bilgiler arasında.

Kaynak:Kralspor