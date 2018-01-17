Deniz’in bonservisi 10 milyon avro

Başkan Bedir, Deniz Türüç hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyimiz şeffaf ve kağıtta yazılı. Deniz'in çıkış bedeli 10 milyon avro. 10 milyon avro'yu verirlerse, Deniz'i almak için bana sormalarına bile gerek yok. Deniz de tamam derse bir gün sabah kalkarım para hesaba yatmış, Deniz, veda etmeye gelir bana. Bize talipli gelirse, oturup konuşulur. Hedeflerimize bir sıkıntı vermeyecekse, kulübümüzün menfaatleri için satarız. Ama şu an itibariyle görünen köy kılavuz istemez, bizim adama ve puana ihtiyacımız var."

AA

