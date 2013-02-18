Deplasman canavarı!

PTT 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Kayseri Erciyesspor karşı karşıya geldi. Adana 5 Ocak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan gülerek ayrılarak taraf, 3-1'lik skorla konuk ekip Kayseri Erciyesspor oldu.
Kayseri Erciyesspor'a galibiyeti getiren goller 26. ve 57. dakikalarda Serdar Eylik ile 50. dakikada Gerard Gohou'dan geldi.
Adana Demirspor'un tek golü 73. dakikada Erçağ Evirgen'den geldi. Ek olarak ev sahibi ekipte 71. dakikada direkt kırmızı kart gören Juninho, rakibini son 20 dakikalık dilimde 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Kayseri Erciyesspor puanını 41 yaparak liderliğe yükseldi. Adana Demirspor ise 34 puanda kaldı.
PTT 1. Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Adanaspor deplasmanına konuk olacak. Kayseri Erciyesspor ise TKİ Tavşanlı Linyitspor'u ağırlayacak.
STAT: 5 Ocak
HAKEMLER: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran x, Kerem Ersoy x
ADANA DEMİRSPOR: Şener xx, Berat x, Erman x (Berkay dk. 76 ?), Erçağ xx, Luiz x, Junior xx, Taha x (Tonidouba dk. 54 xx), Burak Keskin x, Kerem Can x, Nurullah x (Sinan dk. 54 xx), Rıdvan x
KAYSERİ ERCİYES: Atilla xxx, Mustafa xx, Serkan xx, Ragıp xxx, Emrah xx (Arif dk. 73 ?), Serdar xxx (Göksu dk. 90 ?), Gohou xxx, Mehmet xx, Numan xx, Bilal xx, Hannı xx (Alaattin dk. 83 ?)
GOLLER: Erçağ (dk. 73) (Adana Demirspor), Serdar (dk. 26 ve 57), Gohou (dk. 50) (Kayseri Erciyesspor)
KIRMIZI KART: Junior (dk. 70) (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Taha, Nurullah (Adana Demirspor), Ragıp (Kayseri Erciyesspor)