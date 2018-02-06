Deplasmanda bileğimiz bükülmüyor

Sarı-kırmızılılar, son 6 deplasman maçında 4 galibiyet 2 beraberlik elde ederek 14 puan toplama başarısı gösterdi. Kayserispor, dış sahada Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 ve son maçında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe ile 3-3, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde deplasman mücadelesinde en son 8. haftada Kardemir Karabükspor'a 1-0 mağlup olan Kayserispor, bu müsabakadan sonra çıktığı 6 lig maçında rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Bu sezon deplasmanlarda 2 kez mağlup olan Kayseri ekibi, ligdeki diğer yenilgisini ilk haftada 4-1 'lik skorla Galatasaray karşısında almıştı.

Puanları deplasmanda topluyor

Ligde 20 hafta sonunda 34 puana ulaşan Kayserispor, bu puanların 18'ini deplasmanda kazanırken, evinde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada topladığı 18 puanla Süper Lig'de bu alanda en başarılı ekipler arasında yer alıyor.

AA

