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Dereceye girenler ödüllerini aldı

KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Dereceye girenler ödüllerini aldı

3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile düzenlenen santraç turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oldu. KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

8-9 Haziran tarihlerinde saat 10:30’da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi. Dereceye giren 8 yaş ve altı gruba Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü de ödül takdim etti.

Yönetim ve kiralama faaliyetleri GLA Yönetim AŞ, tarafından yürütülen Kayseri’nin sevilen outlet alışveriş merkezi KAYSERmall Outlet, bu tarz etkinliklere devam edeceğini belirtti.
 

Haber: Fatma Alkan

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