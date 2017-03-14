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Destek Hizmetleri Karayolları şampiyonu

Karayolları 6’ncı Bölge Müdürlüğünde geleneksel olarak düzenlenen Voleybol Turnuvasının altıncısı gerçekleştirildi. 

Destek Hizmetleri Karayolları şampiyonu

Bölge Müdürlüğü Spor Salonunda 16 takımın katıldığı turnuva, Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü ile Makine ve İkmal Başmühendisliği takımları arasında oynanan final maçı ile tamamlandı. Final maçını, Bölge Müdürü Şenol Altıok, Bölge Müdür Yardımcıları Ömer Baylar, Ercan Epsileli ve çalışanlar izledi.
Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü 5 set sonunda Makine ve İkmal Başmühendisliği takımını 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Ardından kupa törenine geçildi. Törende konuşan Bölge Müdürü Şenol Altıok, “Turnuvayı her ne kadar Destek Hizmetleri kazanmış olsa da asıl olan dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik kazandı, emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.
İHA
 

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Karayolları 6’ncı Bölge Müdürlüğü
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