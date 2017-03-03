Dev organizasyon için geri sayım başladı

Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen “FIS Snowboard Dünya Kupası” finali Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Türkiye Kayak Federasyonu işbirliğiyle yarın Erciyes Dağı’nda başlıyor.
Dünyanın en iyi snowboard sporcularını Kayseri’de buluşturacak organizasyona Amerika, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Slovenya, Ukrayna, Bulgaristan, Avusturya, İsviçre, Kanada, Çin, Kore, Japonya, Türkiye, Polonya ve Cezayir olmak üzere 20 ülkeden 200’e yakın profesyonel sporcu katılıyor.
Bu dev sportif organizasyona katılan 20 ülke arasında en kalabalık kafile 17 sporcuyla Rusya olurken, onu İtalya 10, Avusturya 10, İsviçre 9, Kanada 9, Almanya 8, Kore 8, Amerika 6, Japonya 6, Slovenya 6 kişi ile takip ediyor.
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde, yapılacak olan Snowboard Dünya Kupası final yarışlarında hem Erciyes yarışının kazananı belli oluyor hem de 2016-2017 kış sezonunun dünya şampiyonu belirleniyor. Sporcular, şampiyon olmak için ihtiyaç duydukları puanların yanında, 50 bin Dolar tutarında rekor seviyedeki ödül için de yarışıyor.
Organizasyonun programı şöyle:
09:00-12:00 Eleme Yarışları
12:00-14:00 Seyirci Aktiviteleri ve DJ Performanslar
14:30-15:30 Final Yarışları
15:30 Ödül Merasimi
İHA