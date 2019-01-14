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Develi Belediyesor Evinde Kazandı

Voleybol Erkekler 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Develi Belediyespor evinde karşılaştığı Gümüşhane Şiran Akademi Spor’u 3-2’lik set skoruyla yendi.

Develi Belediyesor Evinde Kazandı

Develili seyircilerin yoğun katılımıyla yapılan mücadele sonrası galibiyeti Develililere hediye eden Develi Belediye Başkan Cabbar “Galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyen oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
 

İHA

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