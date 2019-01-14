Develi Belediyesor Evinde Kazandı

Develili seyircilerin yoğun katılımıyla yapılan mücadele sonrası galibiyeti Develililere hediye eden Develi Belediye Başkan Cabbar “Galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyen oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
İHA
14 Ocak 2019 Pazartesi 14:59
Develili seyircilerin yoğun katılımıyla yapılan mücadele sonrası galibiyeti Develililere hediye eden Develi Belediye Başkan Cabbar “Galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyen oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
İHA