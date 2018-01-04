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Develi Belediyespor'dan büyük başarı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Kayseri İl yarışları kapsamında Erciyes’te yapılan Snowboard yarışlarında Develi Belediyespor’dan 11 sporcu bölge takımına seçildi. Miray Özsoy ve Egemen Taşkır 1. olurken Efekan Uzun, Kazım Özkan Özenç, Nurettin Emir Çimen ise 3.’lük elde etti.

Develi Belediyespor'dan büyük başarı
Yarışmalarda Egemen Taşkır Yıldız Erkek 1’incisi olurken, Şükrü Özenç Genç A 1., Furkan Aksar Genç A 2., Kazım Özkan Özenç yıldız erkekler 2.’si, Miray Özsoy Yıldız bayan 2.’si Bilge Aydoğdu Çocuk Bayan 2.’si,  Efekan Uzun Yıldız Erkek 3.’sü, Sudenur Gürbüz Yıldız bayan 3’üncüsü oldu.

Alınan başarılardan dolayı sporcuları ve Develi Belediye Spor Kulübü Snowboard Antrenörü Ahmet Aras ve Yardımcı Antrenör Mustafa Özsoy’u tebrik eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Develimizi her daim başarıyla temsil eden kayak sporcularımız güzel bir başarıya daha imza attılar. İnşallah Develimiz kayak ve voleybol başta olmak üzere diğer sporlarda da başarı sağlayarak önemli bir spor merkezi olacaktır” açıklamalarında bulundu.



 
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