Develi derbisinde kardeşlik kazanacak 

Maç öncesi son hazırlıklarını tamamlamak isteyen iki takım, akşam antrenmanını aynı saatte Develi İlçe Stadyumunda gerçekleştirdi. İki takım futbolcuları beklenenlerin aksine kardeşlik mesajı verdiler.

Büyüleyenspor futbolcularından Yılmaz Aylan, "Aynı mahallenin takımıyız tabiki iki takım arasında tatlı bir rekabet var. Pazar günkü maçta kardeşlik kazanacak" dedi.

Sindelhöyükspor’dan Vefa Tekir ise, "Yıllarca beraber oynadığımız arkadaşlarımız. Pazar günkü maçın skoru ne olursa olsun kazanan kardeşlik olacak" diye konuştu.





İHA



