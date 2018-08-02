Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Develi’de çocuklar aileleri ile spor yapıyor

Develi Belediyesi, Develi Kaymakamlığı ve Develi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen ‘Ailemle Spor Yapıyorum’ projesine başladı. 

Develi’de çocuklar aileleri ile spor yapıyor

Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden 130 çocuğun aileleriyle birlikte tekvando ve yüzme gibi sportif faaliyetlerde bulunacağı projenin açılışına katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develi merkezine uzaklığı sebebiyle kurslara gerektiği gibi katılım sağlayamayan Bahçelievler mahallemizdeki yavrularımıza yönelik bu etkinliğimizin gerektiği gibi amacına ulaştığını görmekteyiz. Kursları adeta evlerine getirerek yavrularımızın velileriyle birlikte kaliteli vakit geçireceği bu etkinliklere destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah mahallelerimizdeki bu ve benzeri sosyal ve spor faaliyetlerimizi geliştirerek yaygınlaştırma gayreti içerisinde olacağız” dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerDeveliDeveli Belediye Başkanı Mehmet CabbarMEHMET CABBARSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.