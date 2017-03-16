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Devlet Bahçeli'den Sergen Yalçın'a büyük övgü

MHP lideri Devlet Bahçeli, Süper Lig'de zirvede bulunan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ın performansını beğendiğini ifade etti. Bahçeli ayrıca, Sergen Yalçın'ın Metin Oktay'dan sonra Türkiye'nin en harika futbolcusu olduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli'den Sergen Yalçın'a büyük övgü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli spor gündemiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın efsane futbolcusu ve Kayserispor Teknik Direkörü Sergen Yalçın'dan övgüyle bahseden Bahçeli, siyah-beyazlıların ise performansını beğendiğini söyledi.

Hürriyet'e konuşan Bahçeli'nin "Beşiktaş'ı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna verdiği cevap şöyle;
 
  • "Beşiktaş iyi gidiyor. Beşiktaşlı olup da Sergen'i çok sevenler var. Onun için Kayserispor ile yapılan maçta Sergen'e bir prim verdiler. Sergen, Türkiye'nin en harika futbolcusu. Metin Oktay vesaireden sonra."

Türkiye'nin en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde gösterdiği performansla da adından söz ettirmeye başladı.

Kaynak:Yenişafak
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