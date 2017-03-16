Devlet Bahçeli'den Sergen Yalçın'a büyük övgü

MHP lideri Devlet Bahçeli, Süper Lig'de zirvede bulunan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ın performansını beğendiğini ifade etti. Bahçeli ayrıca, Sergen Yalçın'ın Metin Oktay'dan sonra Türkiye'nin en harika futbolcusu olduğunu söyledi.

16 Mart 2017 Perşembe 13:45