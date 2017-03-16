Devlet Bahçeli'den Sergen Yalçın'a büyük övgü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli spor gündemiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın efsane futbolcusu ve Kayserispor Teknik Direkörü Sergen Yalçın'dan övgüyle bahseden Bahçeli, siyah-beyazlıların ise performansını beğendiğini söyledi.
Hürriyet'e konuşan Bahçeli'nin "Beşiktaş'ı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna verdiği cevap şöyle;
Kaynak:Yenişafak
Hürriyet'e konuşan Bahçeli'nin "Beşiktaş'ı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna verdiği cevap şöyle;
- "Beşiktaş iyi gidiyor. Beşiktaşlı olup da Sergen'i çok sevenler var. Onun için Kayserispor ile yapılan maçta Sergen'e bir prim verdiler. Sergen, Türkiye'nin en harika futbolcusu. Metin Oktay vesaireden sonra."
Kaynak:Yenişafak