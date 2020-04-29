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DİEGO ANGELO TAKIM ARKADAŞLARINI İFŞA ETTİ

Hes Kablo Kayserispor'un defans oyuncusu Diego Angelo, takım arkadaşları ile ilgili oldukça ilginç bir itirafta bulundu.

DİEGO ANGELO TAKIM ARKADAŞLARINI İFŞA ETTİ

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir röportajında evde yemek yiyerek kilo aldığını ifade ederken çok güzel makarna yaptığını dile getiren Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşları arasında kaleci Silviu Lung ve forvet Muris Mesanovic ile ilgili bir ifşada bulundu.

Diego Angelo, "Yemek yemeyi seviyorum. Ama takım içerisinde en çok Muris Mesanovic ve Silviu Lung yiyor. Mesanovic her şeyi yiyor. Özellikle sütlaç ve baklava. Lung ise et, tavuk, pilav, Makarna yiyor" diyerek takım arkadaşlarını ifşa etti.
Brezilyalı stoper, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir ile ilgili olarak da "Emre, Kayserispor'un Messi'si. Kayserispor’a geldikten sonra ikinci antrenmanında Emre Demir, bana bacak arası yaptı. Sonra baktı bana bir daha yapmamasını söyledim. Sonra Emre özürlendi. Emre, iyi bir çocuk, karakterli, teknik ve yetenekli. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Emre ileride çok önemli yerlerde olur" dedi.

İHA

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