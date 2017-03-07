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Diriliş Ertuğrul' geleneksel sporlara ilgiyi artırdı

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, "Diriliş Ertuğrul dizisini seyreden 7'den 70'e herkes at binmek, ok atmak, cirit oynamak istiyor ve bize geliyorlar." dedi.

Diriliş Ertuğrul' geleneksel sporlara ilgiyi artırdı

TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin ekibiyle ortak çalışma içinde olduklarını anlatan Kazancı, "Diriliş Ertuğrul dizisini seyreden 7'den 70'e herkes at binmek, ok atmak, cirit oynamak istiyor ve bize geliyorlar. Bu imkanları sağlamak için çalışıyoruz. Her türlü katkıyı alıyoruz. Bize güzel örnekler ve düşünemediklerimizi sunuyorlar. Belediyeler kısmında da tesislerin yapımına başlandı. Bu tesisleri vatandaşa sunmak üzere dizinin bize yardımı oluyor." diye konuştu.

"Sponsorluklarla amaçlarımıza ulaşacağız"
Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonunun sponsorlarından istekte bulunduklarını dile getiren Kazancı, "Sponsorlardan söz de aldık ama resmiyete geçmedi. Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları (THY), SPOR TOTO Teşkilat Başkanlığı, ES Medya ve Turkcell sponsor olacaktır. Ayrıca bankalarla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) var. Bu sponsorluklar sayesinde amaçlarımıza ulaşmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazancı, Etnospor Konfederasyonu ile kardeş kurum olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Etnospor'u 2015 yılının aralık ayında Kırgızistan'da kurduk. Merkezi İstanbul olmak üzere kuruldu. Tanınması da geçen sene İstanbul'daki festivalle oldu. Konfederasyon olduğu için federasyonların birleşiminden oluşuyor. Bu yıl mayıs ayında yapılacak olan etkinlikte bizim sporcularımız ve bizim kulüplerimiz yer alacak. En büyük işbirliği bu olacak. Etnospor Konfederasyonu ile biz baba-oğul gibiyiz. Birlikte planlama yapıyoruz. Amacımız geleneksel sporları yeni nesillere aktarmak için elimizden geleni yapabilmek."
AA
 

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