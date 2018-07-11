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“Doğa Seni Çağırıyor” kampları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından, geçen yıl başarı ile gerçekleştirilen  “Doğa Seni Çağırıyor” adı altındaki doğa kampları devam ediyor. Kayseri’nin farklı bölgelerinde yapılan doğa kampları hafta sonu Sarımsaklı Barajı’nda gerçekleştirildi. 

“Doğa Seni Çağırıyor” kampları devam ediyor

Kampları Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. organize ediyor. Kamplar, ailelerin çocukları ile vakit geçirebileceği etkinlikleri de barındırıyor. Cumartesi öğleden sonra başlayan kamp programına, katılımcılar servisler veya kendi araçları ile ulaşıyor. Katılımcıların çadır, uyku tulumu, yemek, fiziksel etkinlikler kamp müziği gibi birçok ihtiyaçlarını Spor A.Ş. sağlanıyor.
 
Kamp programı, etkinlik ve yarışmaları, pazar günü erken saatlerde başlayan doğa yürüyüşü, sabah sporu ve kahvaltı programının ardından kamp programı sona eriyor.
 
Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, bu yılki kampların çok daha renkli ve farklı olduğunu belirterek, yaz dönemi boyunca farklı alanlarda 11 kampın gerçekleştirileceğini söyledi. Kamplara katılmak isteyen aileleri kamplarına davet eden Elcüman, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik, özellikle çocuklarımızın sanal dünyadan çıkarak gerçek dünyadaki etkinliklere katılmalarını ve aileleriyle birlikte verimli zaman geçirmelerini çok önemsiyor. Bu doğrultuda Spor A.Ş. farklı etkinlikleriyle çocukların aileleriyle birlikte spor yapmasına ve doğayla buluşmasına imkan sağlıyor. Tüm halkımızı düzenlemiş olduğumuz etkinliklere davet ediyoruz” dedi.
 
Spor A.Ş. internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından, Spor A.Ş.’nin doğa kampları ile duyuru ve rezervasyon bilgileri, haftalık kamp programı hakkında bilgiler temin edilebiliyor.
 
Haber: Ekrem Nazlı
 
 

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