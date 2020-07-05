Düdük Abdulkadir Bitigen’de

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31.haftasında 07 Temmuz 2020 Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda saat 21.00’de oynanacak olan Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçında Kayserili Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in bu müsabakada yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Sarper Barış Saka.

Abdulkadir Bitigen son haftalardaki başarılı yönetimi ile dikkat çekiyor. Bitigen dün oynanan ve golsüz sona eren BTC Yeni Türk Malatyaspor ile Gençlerbirliği maçını yönetti.