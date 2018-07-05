DÜNYA ERCİYES’TE KOŞACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. ile Middle Earth Travel iş birliğinde bu yıl üçüncü kez organize edilen ve Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association - ITRA) sertifikalı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu ile ilgili bir basın toplantısı yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan basın toplantısında Erciyes’in Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile çok önemli bir kış turizm merkezi haline geldiğini ifade eden Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı, kış sporlarında çok iyi bir noktada olduklarını ve Erciyes’i yazın da çeşitli aktivitelerle donatmak istediklerini söyledi. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu’nun da bu amaçla gerçekleştirilen organizasyonlardan birisi olduğunu vurgulayan Cıngı, “Bu organizasyonu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Şampiyonanın ilkini 16 Temmuz 2016’da yapmıştık. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Her geçen yıl daha iyi noktaya geliyoruz. Bu yıl müsabakalara 12 ülkeden 200’e yakın sporcu katılacak. Dağ yarışları kolay parkurlarda yapılmıyor. Eğimli ve engebeli alanlarda koşmak maharet istiyor. Yapacağımız yarışlardan birisi olan 60 kilometrelik yarış Erciyes’in etrafında 360 derece dönen bir yarış. Bu yarış yaklaşık 8 saatte ancak tamamlanıyor. Yarışlar 6 Temmuz Cuma ve 7 Temmuz Cumartesi günleri yapılacak” dedi.



Yarışları Erciyes A.Ş. ile birlikte gerçekleştirecek olan Middle Earth Travel Yöneticisi ve Yarış Koordinatörü Atıl Ulaş Cüce de yaptığı açıklamada yarışların teknik detaylarına ilişkin bilgi verdi. Yarışların Uluslararası Patika Koşuları Birliği’ne kayıtlı olduğunu ifade eden Atıl Ulaş Cüce, “Dağ koşularına puanlar veriliyor. Erciyes’in puanı 4. En yüksek 5 puanlı dağlar var. Yarışçılar bu puanları toplayarak uluslararası yarışlara katılıyor. Erciyes’te her tür yarış için altyapı var. Bu yarışlardan birisi olan Vertical Kilometer (VK) yarışında 4,5 kilometrede 1000 metre tırmanmak gerekiyor. Ayrıca 10, 25 ve 60 kilometrelik yarışlar var. 6-7 Temmuz’da dört ayrı kategoride erkek ve kadın yarışmacılarımız yarışacak” diye konuştu.

Uluslararası Erciyes Koşusu’na Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, İsviçre, İspanya, Belçika, Hollanda, Kolombiya, Azerbaycan, Kuveyt ve Türkiye olmak üzere 12 ülkeden yaklaşık 200 sporcu katılacak. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun özel yarış takviminde yer alan Erciyes Maratonu’nda mücadele edecek olan atletler uluslararası değeri olan puanları hanelerine yazdırmak ve global yarışlara katılmak için kıyasıya yarışacak. Yurt içinden ve yurt dışından birçok profesyonel ve amatör atletin katılım göstereceği Erciyes Maratonu’nda dünyaca ünlü atlet PauCapell de koşacak.