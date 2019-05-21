Dünya Kupası Şampiyonu Türksoy Çiçeklerle Karşılandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulubü bünyesinde bulunan sporcu Hayriye Türksoy, 16-19 Mayıs tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Kickboks Dünya Kupası müsabakaları sonucu 48 kg’da rakiplerini geride bırakarak Dünya Kupası Şampiyonu oldu. Yarışmaların ardından Kayseri'ye dönen sporcu havaalanında Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yetkilileri ve sporcular tarafından karşılandı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, “ Sporcumuzun elde etmiş olduğu başarıdan dolayı oldukça mutluyuz, şanlı bayrağımızı dalgalandıran ve milli takımımızı en iyi şekilde temsil eden kızımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.







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