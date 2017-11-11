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Dünya Kupası Türkiye’nin

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Mini Dünya Kupası futbol turnuvası final maçında Gine’yi 5-1 mağlup eden Türkiye şampiyonluğa ulaştı.

Dünya Kupası Türkiye’nin
Kocasinan Belediyesi öncülüğünde Erciyes, Abdullah Gül ve Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen 1. Mini Dünya Kupası karşılaşmaları sona erdi.
Final maçında turnuvanın iki favori takımı Türkiye ile Gine karşı karşıya geldi. Final müsabakasına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe  Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk,  Kayseri ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı’nın yanı sıra Kayseri’de okuyan yabancı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.  
Sümer 1 Nolu Saha’da 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanan final müsabakasının ilk devresi 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda oyunun hakimiyetini eline geçiren Türkiye, ardı ardına bulduğu gollerle mücadeleden 5-1 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.
Maç sonunda kupa töreni gerçekleştirilirken, birinci ve ikinci olan takımlara altın hediye edildi.  Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, böylesine anlamlı bir organizasyona imza attıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “ Sporun çatısı altında dostluğu pekiştirmek istiyorduk. Turnuvanın kazananı dostluk oldu. Önümüzdeki yılarda da bu dostluğu sürdürmek için turnuvayı  devam ettireceğiz.  Katılan tüm takımlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Turnuvanın şampiyonluk kupasını Türkiye takım halinde Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte havaya kaldırdı. 






Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 
 
 
 
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