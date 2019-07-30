“Durumu iyi görmüyorum”

MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, toplantıda Kayserispor hakkında sorulan soruya da cevap verdi. Ersoy Kayserispor’un mevcut durumu hakkında şunları söyledi: “Kayseri Spor da bildiğiniz gibi bir olağanüstü kongre süreci yaşandı. Kayserispor kulübü sahipsiz değildir diyoruz. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte kulübümüzün hak ettiği yerlere taşınabileceği potansiyeline sahiptir diye düşünüyoruz. Erol Bedir başkanın yanındayız. Birçok noktada gereken desteği vermişimdir hala da istişarelerimiz devam ediyor. Kayserispor’un genel yapısına baktığımız zaman yapısal reformlarla bir yere gelebilir. Bugünü kurtarmak için bakarsanız eğer 3 ay sonra yine aynı şeyleri konuşmak durumunda kalabiliriz. Bugün itibariyle gördüğüm şey Kayserispor’un durumunu iyi görmüyorum. Bugün söylüyorum çünkü yarın bir gün lig başladığında bunun için çok geç olabilir. Kadroda çok büyük eksiklikler var. Ben teknik direktör değilim ama futbola ilgisi olan bir vatandaş olarak fikrimi söylüyorum. İnşallah bu önlemler alınır.”

